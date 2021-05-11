رؤية هلال شوال.. أول أيام عيد الفطر

رؤية هلال شوال
وصرح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن رؤية هلال شوال سيولد مباشرة فى تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو "يوم الرؤية".
وقال إن هلال شهر شوال لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ماعدا دكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب، مشيرا إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 11 - 14 دقيقة.
وتابع: أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 3 - 17 دقيقة، مؤكدا أنه وفقا لتلك الحسابات سيكون يوم الأربعاء 12 مايو المقبل، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر الخميس 13.
أول أيام عيد الفطر
الحسابات الفلكية كشفت أن غرة شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1442هـ أول أيام عيد الفطر ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا، وفقا لما ذكره علماء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
وتعد الحساب الفلكية عاملا مساعدا فى تحديد بدايات الشهور الهجرية، للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صل الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، حيث تقوم اللجان المنتشرة فى المحافظات بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية والتى تبنى عليها دار الإفتاء المصرية نتيجة إعلان رؤية هلال شهر شوال 1442 فلكيا.
وهناك جهودا مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها رؤية هلال شهر شوال، من بينها الهيئة العامة للمساحة ودار الإفتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكية والأزهر والأوقاف.
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