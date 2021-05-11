وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، فى إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





ووجه وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات للمواطنين بها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى إلغاء الأجازات للقيادات المحلية، مؤكداً رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات "النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص" لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

وشدد "شعراوى" على ضرورة القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

كما وجه وزير التنمية المحلية بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل على مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أى مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

وجدد اللواء محمود شعراوى، التأكيد على أهمية عدم التهاون مع مخالفى الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بالغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجارى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها.

كما أشار شعراوى إلى أن نواب المحافظين سيقوموا بالمتابعة الشخصية بصفة دورية على مدار تلك الفترة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفرى" للمنازل بعد هذا التوقيت، مع الحظر الكامل لإقامة أى مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال إجازة العيد سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، والسماح بصلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط فى المساجد التى يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التى تتم فى صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.

وقال شعراوى أن تلك الفترة تتطلب من جميع المواطنين الحرص الكبير فى الالتزام بكافة الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا والحد من انتشار هذا الوباء.