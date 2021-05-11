خالد عبد الغفار: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى، وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.





وأكد خالد عبد الغفار، توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية. كما أكد الوزير على تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التى على رأس العمل خلال فترة العيد.

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