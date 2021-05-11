اليوم.. طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية

وتدفع هيئة السكة الحديد بـ8 قطارات إضافية تقوم برحلات يومية بخطوط الصعيد بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية منذ أمس، ومستمر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر حتى 21 مايو المقبل، من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، وذلك بالإضافة إلى زيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.
وقررت هيئة السكة الحديد إضافة 22 عربة مكيفة على تركيب بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو، ليكون قد تم إضافة خلال فترة العيد 30 قطارا مكيفا و24 قطارا روسيًا، و336 عربة علاوة بإجمالى 61.788 مقعدا بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.
وتشمل قائمة القطارات الإضافية:
ـ قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.
ـ قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة إذ يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة .
ـ قطار 2202 روسى القاهرة / أسوان إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.
ـ قطار 2203 روسى أسوان / القاهرة إذ يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.
ـ قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.
ـ قطار 1941 مكيف أسوان / الاسكندرية إذ يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط.
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