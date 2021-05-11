رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء فى برقيته عن تقديم أسمى آيات التهانى وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

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