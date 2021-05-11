اليوم.. الرئيس السيسي يتفقد هيئة قناة السويس ويفتتح عددا من المشروعات

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية ويفتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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