الرئيس السيسى يصل هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لافتتاح مشروعات جديدة

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى هيئة قناة السويس فى محافظة الإسماعيلية للمشاركة في افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد صباح اليوم الثلاثاء هيئة قناة السويس، ويفتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة.

