خطة النواب تناقش موزانة التأمين الصحي والأبنية التعليمية..اليوم

/630717/خطة-النواب-تناقش-موزانة-التأمين-الصحي-والأبنية-التعليميةاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب،عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء،لمناقشة عدد من المقترحات والشكاوي،وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب.

هذا وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي،اجتماعا لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022.

كما تناقش اللجنة مشروع موازنة وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف المصرية وكذلك موازنة هيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية 2021/2022.

حيث بلغت جملة الموازنة الجارية المتوقعة للهيئة العامة للتأمين الصحى خلال السنة المالية 2021/2022 نحو 24 مليارا و330 مليون و700 ألف جنيه، وتصل جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2021/2022، المعروضة على مجلس النواب، نحو 24 مليارا و330 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل نحو 20 مليارا و980 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات و350 مليونا و700 ألف جنيه.

موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي

كما بلغت جملة التكاليف والمصروفات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2021/2022 نحو 19 مليارا و330 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل نحو 16 مليارا و280 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات و50 مليونا و700 ألف جنيه.

لجنة الشون الدينية

وتجدر الإشارة إلي أن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد ،أوصت بزيادة مخصصات واعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، لمجابهة زيادة طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتطوير المساجد الأثرية، وفواتير المرافق من كهرباء ومياه وغيرها.

الاستخدامات المالية

كما بلغ إجمالى الاستخدامات للسنة المالية 2021/2022، 14 مليارا و560 مليونا و898 ألف جنيه، وتبلغ إجمالى الموارد المقدرة (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) مبلغ مليار و655 مليون جنيه، ويخصص للأجور وتعويضات العاملين مبلغ 11 مليارا و312 مليون جنيه، ويخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ مليار و820 مليون.