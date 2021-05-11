/630719/آية-مدني-انتخاب-مصر-لعضوية-لجنة-وضعية-المرأة-بالأمم-المتحدة-يؤكد-نجاح-خطة-التنمية

أشادت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بانتخاب مصر لعضوية كلًا من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، كممثل للمجموعة الأفريقية.

وأكدت النائبة آية مدنى، على أنه أمر يدعو للفخر وإنجاز عظيم يحسب للقيادة السياسية، بأن جهود ما قامت به خلال الفترات الماضية في دعم وتمكين المرأة بدأ يؤتي بثماره.

خطة التنمية المستدامة

ولفتت أية مدني فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن انتخاب مصر في هذا المنصب المهم، يؤكد على نجاح خطة التنمية المستدامة 2030، التي تتبناها مصر وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة القطاعات السياسية والاجماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص أفضل للمرأة للمشاركة في المجال الرياضي بشكل متساوي مع الرجل.

وأشارت النائبة آيه مدني عضو مجلس النواب، إلى أهمية الجهود التي قامت بها الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من دستور 2014 الذي أكد على قيم العدالة والمساواة في أكثر من 20 مادة لضمان الحقوق الدستورية للمرأة في شتى مجالات الحياة، إلى جانب إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية والذي يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر.

وتابعت عضو مجلس النواب آيه مدني،أن هذا الاهتمام تم ترجمته على أرض الواقع وليس مجرد تصريحات رنانة فقد وصلت نسبة تمثيل المرأة في برلمان 2020 إلى 27 % بدلا من 2% في برلمان 2013، وهذه النسبة هي الأعلي تمثيلًا للمرأة في البرلمانات المصرية على الإطلاق.

كما أشارت إلى أن نسبة الوزيرات زادت من 6% عام 2015 إلى 25% عام 2018 وهو أيضًا أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.

ويأتي ذلك بجانب توجه الدولة حاليًا لتعيين قاضيات في مجلس الدولة وهو الأمر الذي كنا ننتظره كثيرًا.

وأستكملت آية مدني، أن الدولة لم تهتم بالجانب السياسي فقط بل لجأت لدعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا من خلال زيادة نسبة المرأة العاملة في الجهات الحكومة إلى 44.5% إلى جانب أن نسبة مشاركة المرأة في العمل أصبحت 18% عام 2019.

كما أنها أطلقت برامج حماية اجتماعية للمرأة لتوفير حياة كريمة للمرأة المعيلة، فأطلقت خصيصًا برنامج"كافل وكرامة" من أجل المرأة المصرية مثلما صرح السيد الرئيس في مؤتمر الأم المصرية احتفالًا بعيد الأم الماضي، أن هذه البرامج التي تطلقها الدولة كانت في الأساس من أجل المرأة.