/630720/فرجاني-ساسي-يشعل-أزمة-بين-جماهير-الأهلي-و-الزمالك-عبر-السوشيال-ميديا

بالصور..

أنتشرت خلال الساعات القليلة الماضية وعقب القمة 122 بين قطبي الكرة المصرية العديد من المناوشات بين صفحات التواصل الإجتماعي للأهلي و الزمالك بعد المباراة التي أنتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل فرق ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز .

وتداول رواد السوشيال ميديا " البوستات الرسمية " التي غردت بها الصفحات الرسمية للقطبين على مواقع التواصل لعل أهمها واقعة فرجاني ساسي لاعب الزمالك التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، قبل أن ترد عليه صفحة الرسمية الرسمية ، لتزداد الأمور بتدخل الصفحة الرسميةة للزمالك ، الأمر الذي وصفه الجمهور عبر تويتر " بكيد النسا " .

صفحات الأهلي و الزمالك تواصل السخرية

ونشر فرجاني ساسي لاعب الزمالك صورة من لقاء الأهلي وبها صورة لحسين الشحات لاعب المارد الأحمر ساقطا على الأرض معلقا التونسي : " فرجاني ساسي عبر فيسبوك "حين تأتي أمام رقم 13، عليك أن تكون مستعدا".

وتابعت الصفحة الرسمية للزمالك ونشرت نفس الصورة بتعليق : " شرح هذا ؟ " ، الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونال من غضب جمهور النادي الأهلي عقب مباراة الفريقيان التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين القطبين.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر الفيس بوك صورة يظهر فيها فرجاني ساسي ساقطا على أرض الملعب أمام حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة لاعبا الفريق الأحمربتعليق ساخر : " طاب مساؤكم ".

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما