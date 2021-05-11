حكم القمة عن هجوم الزمالك:«مش متابع والله.. والقمة تنهى عصر الحكام الأجانب»

/630721/حكم-القمة-عن-هجوم-الزمالكمش-متابع-والله-والقمة-تنهى-عصر-الحكام-الأجانب

أكد أمين عمر حكم مباراة الأهلي و الزمالك في القمة 122 أنه لم بتابع تصريحات أبراهيم عبدالله عضو مجلس القلعة البيضاء قبل مباراة قطبي الكرة المصرية ، مشددا أنه سعيد بالأداء خلال اللقاء.

وقال أمين عمر في تصريحات تلفزيونية : " أرى أننا شرفنا التحكيم المصري واتحاد الكرة وأنفسنا في لقاء القمة 122 ، تلك هي البداية فقط من أجل إدارة كل مباريات الدوري المصري بحكام مصريين ، وعلينا أن نتعامل مع المواجهات على أنها ساحة قضاء ، والقاضي لابد أن يحكم في الكبيرة مثل الصغيرة وهذا ما نفلعه سواء في المواجهات الكبيرة أو الصغيرة".

أمين عمر يعلق على إدارة مباراة الأهلي و الزمالك

وتابع حكم المباراة : " أشكر لاعبي الأهلي و الزمالك على تسهيل مهمة التحكيم خلال القمة 122 ، وهم جميعا على علاقة جيدة بالجميع ودائما مايمزحون مع بعضهم البعض ، ونحن لا يوجد لدينا سوى منح كل ذى حقا حقه ".

وعن تصريحات أبراهيم عبدالله، قال أمين عمر : "مش متابع والله، في هذة الأمور أقوم بفصل نفسي تماما ومن يريد التحدث يفعل ذلك كما يشاء ".

واختتم : " المسئولين في القطبين قاموا بتهنئتي بعد المباراة، سواء من أسامة نبيه مدرب الزمالك أو موسيماني المدير الفني للأهلي، وأتمنى أن تكون تلك المباراة هي نهاية عصر تواجد التحكيم الأجنبي في مصر ، ومن حقنا إدارة مباريات القطبين ".

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما