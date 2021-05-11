جامعة القاهرة تنتهى من إعداد بروتوكول علاجى لتأهيل مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء كلية العلاج الطبيعى بالجامعة من إعداد بروتوكول علاجى لتأهيل مرضى كوفيد 19، وعقد ورش عمل (أونلاين) لأخصائى العلاج الطبيعى على مستوى الجمهورية لشرح كيفية التعامل وتأهيل الحالات المختلفة لمرضى كوفيد 19 داخل العناية المركزة أو خارجها.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، أن البروتوكول العلاجى يوضح دور التأهيل الرئوى لمرضى كوفيد 19 فى الرعاية المركزة باستخدام طرق علاجية مختلفة لتحسين مجرى الهواء، واستخدام وضعيات جسدية مختلفة تهدف إلى زيادة نسبة الأوكسجين ورفع كفاءة الرئتين لدى المرضى، وتطبيق بعض تمارين التنفس للحفاظ على كفاءة الحجاب الحاجز، وسرعة الاستغناء عن أجهزة التنفس الصناعى ، بالإضافة إلى استخدام وسائل علاجية متعددة للدعم الرئوى التنفسى، وتحسين حالات ضيق التنفس والكفاءة الوظيفية للمريض خاصة مع متلازمة ما بعد كوفيد 19.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوى عميدة كلية العلاج الطبيعى، إن البروتوكول العلاجى أعدته نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم العلاج الطبيعى لأمراض الجهاز الدورى التنفسى والمسنين، تحت إشراف الدكتورة نسرين النحاس رئيسة القسم، مشيرة إلى أن قطاع خدمة المجتمع بالكلية عقد ورش عمل حضرها نحو 220 أخصائى علاج طبيعى للتعرف على مضاعفات وخطورة فيروس كوفيد 19 على الجهاز الدورى التنفسى.

وأضافت عميدة الكلية، أنه تم خلال ورش العمل شرح أهمية دمج برنامج تأهيل القلب إلى برنامج التأهيل الرئوى والذى يؤثر بإيجابية على زيادة نسبة الشفاء خاصة مع حالات الأمراض المزمنة، وإبراز دور التأهيل الرئوى فى تقييم وعلاج القصور التنفسى فى مرضى الرعاية المركزة، كما تم أيضًا شرح الوسائل العلاجية المستخدمة لتحسين كفاءة الجهاز الدورى التنفسى، وتوضيح دور العلاج الطبيعى للمرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعى.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بتوجيه مبكر من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وضعت خطة استباقية شاملة مكنتها من إدارة أزمة تفشى فيروس كورونا بدرجة كبيرة من الكفاءة ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع المستويات، شملت العملية التعليمية، والمستشفيات الجامعية، وقطاع المدن الجامعية واستقبال المصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المتنوعة المرتبطة بفيروس كورونا، فى إطار تعاونها مع جميع مؤسسات الدولة لمواجهة كوفيد 19.

وساهمت منظومة البحث العلمى بجامعة القاهرة بقوة وفعالية فى أبحاث فيروس كورونا، من خلال تشكيل 5 فرق بحثية ضمت ما يزيد على 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومى للأورام والطب البيطرى، وتم دعمها بتمويل كبير، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومتابعة مستجدات البحث العلمى.