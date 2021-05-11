إيقاف إمامين بالعجوزة والرحاب عن العمل

جدة - نرمين السيد - وبناء على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام الوزارة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف أحمد إبراهيم حسن صادومه إمام مسجد الهدى والإيمان العجوزة بمحافظة الجيزة، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من مخالفات.
وقرر وزير الأوقاف أيضًا إيقاف شوقى عبد المحسن سيد أحمد إمام مسجد فاطمة الزهراء بمدينة الرحاب بمحافظة القاهرة، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من مخالفات.
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