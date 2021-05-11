فيديوجراف - مهاب مميش .. أكبر كراكة فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - دشنت هيئة قناة السوس، الكراكة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، حيث تم تزويدها بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان، لكى تستخدمها قناة السويس لتطهير المجرى من الرمال والطين.





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