فيديو .. وزير الأوقاف : اجتهاد العلماء ليس قرآنًا ولا سنة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كتاب قواعد الفقه الكلية يهدف إلى بيان أثر قواعد الفقه الكلية فى نقل العلوم الشرعية من دوائر الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتجديد، من خلال رفع القداسة عن غير المقدس، وقصر التقديس على الذات الإلهية.





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