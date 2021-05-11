فيديو .. وزير الأوقاف : لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه

جدة - نرمين السيد -

وأضاف جمعة، خلال مقطع الفيديو: لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِ نَفتديه - إذا ما سيلتِ الأرواحُ فيه بذلناها كأنْ لم نعطِ شيَّا.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن كل جيل فى مصر يسلم الراية مرفوعة للجيل الذى يليه ليؤدى دوره فى البناء والتعمير.