الأوقاف: لا مجال لإقامة صلاة العيد فى أى ساحات

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الأوقاف، على إقامة صلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها الجمعة فقط، وأنه لا مجال لإقامة صلاة العيد فى أية ساحات فى ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله.





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