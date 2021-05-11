عاجل.. السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان «قناة السويس تحديات وإنجازات»

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حضوره احتفالية افتتاح عددًا من مشروعات تطوير قناة السويس، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "قناة السويس تحديات وإنجازات".





وتناول الفيلم، جهود الدولة المصرية لتطوير قناة السويس، وقهر رجال القناة للصعب وتحقيق القيمة الكبرى من افتتاح القناة الجديد، وانتهاج قناة السويس سياسات تسعيرية مرنة أثناء جائحة كورونا، وتعويم السفينة البنمية دون أدنى خسائر. يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من الوزراء.

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