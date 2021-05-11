السفير المصري في أبيدجان يلتقي وزير الداخلية والأمن الداخلي الايفواري

التقى الدكتور وائل بدوي، سفير مصر في أبيدجان، Vagondo Diomandé وزير الداخلية والأمن الداخلي، حيث قدّم له التهنئة بمُناسبة إعادة تعيينه في الحكومة الجديدة، معرباً عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.
كما أكد السفير د. وائل بدوي حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مجال الأمن، وخاصةً في ضوء الحاجة للتعاون المُشترك في إطار المكافحة الشاملة للإرهاب. هذا، واستعرض السفير د. وائل بدوي تعدُد المجالات التي تشملها الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي تأتي في إطار التعاون بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة بهدف بناء الكوادر والعُنصر البشري في أفريقيا.
من جانبه، أعرب Vagondo Diomandé عن حرصه على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية، حيث أبدى اهتمامه بتحقيق نقلة نوعية في قطاع الأمن والشرطة في كوت ديفوار بالتعاون مع مصر.
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