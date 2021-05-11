فوز المرشح المصري بمنصب نائب رئيس اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية لمكافحة استخدام...

فاز مرشح مصر السفير محمد الملا، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمنصب نائب رئيس اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس ١٠ مايو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

جدير بالذكر أن اللجنة المشار إليها تستهدف استحداث اتفاقية توفر إطاراً دولياً شاملاً لقضية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجريمة المنظمة، وذلك في إطار مواجهة الأنماط الجديدة من التهديدات الناشئة في العالم الرقمي.

أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فوز المرشح المصري، ممثلاً عن أفريقيا، جاء بعد انتخابات تنافسية ليؤكد مجدداً المكانة التي تحظى بها مصر في المجتمع الدولي، ويبرز تميز الكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابي في هذه العملية الدولية المهمة، مضيفاً أن الأيام الماضية شهدت جهوداً مُكثفة قادتها وزارة الخارجية وبعثات وسفارات مصر بالخارج لتأمين الأصوات اللازمة لإنجاح المرشح المصري في هذه المعركة الانتخابية الصعبة، وتحقيق إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي.