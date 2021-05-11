خاص لـ دوت الخليج:عقوبات تصل للإيقاف في انتظار شيكابالا بعد واقعة «الحذاء»

/630723/خاص-لـ-تحيا-مصرعقوبات-تصل-للإيقاف-في-انتظار-شيكابالا-بعد-واقعة-الحذاء

أثار محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك ومنتخب المصري الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد " إشارته للحذاء أمام جماهير الأهلي الحاضرة " وذلك خلال مباراة القمة 122 بين الأهلي و الفارس الأبيض والتي أنتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بين الفريقين بهدف لكل فريق في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز .

وعلم دوت الخليج أن شيكابالا ينتظر عقوبات من الإتحاد المصري لكرة القدم خاصة لجنة المسابقات على خلفية أحداث مباراة الأهلي والزمالك والتي ظهر خلالها اللاعب وهو يشير للحذاء أمام جمهور النادي الأهلي ، الأمر الذي قد يصل للإيقاف أسوة بزميله إمام عاشور.

عقوبات منتظرة على شيكابالا بعد القمة

ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في واقعة شيكابالا خلال الساعات القادمة بعد النظر في تقرير مراقب مباراة القطبين في القمة 122 والتي أنتهت بالتعادل السلبي لكل فريق ، سجل للأهلي لاعبه حسين الشحات قبل أن يتعادل فرجاني ساسي لصفوف الزمالك.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات تلفزيونية أن الجبلاية حولت واقعة شيكابالا للجنة المسابقات من اجل إتخاذ القرار المناسب بعد توافر تقرير المباراة من المراقبين .

وتابع مجاهد أن اتحاد الكرة المصري لا يكيل بمكاليين وأنهم لا ينظرون للون القميص بل يتم تطبيق القانون واللوائح على الجميع ،مشددا على ثقته الكاملة في حكام مباراة القمة والتحكيم المصري بشكل عام ، مؤكدا أن جميع المواجهات الحاسمة في الدوري المصري ستتم عن طريق حكام مصريين .

يذكر أن الأهلي تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي شهدت إحراز صلاح محسن أول اهدافه في مباريات القمة وكذلك فرجاني ساسي لاعب الفارس الأبيض.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما