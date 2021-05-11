مصطفى سالم يطالب بتوضيح جودة المنشآت في منظومة التأمين الصحي الشامل "صور"

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تحدث وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، فى الاجتماع المنعقد الآن، لمناقشة عدد من المقترحات والشكاوي، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

مصطفى سالم: المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء

أشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مدة المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء ولم يتم تطبيق المنظومة إلا فى محافظة بورسعيد فقط مطالبا المدير التنفيذي الهئية العامة للتأمين الصحي الشامل توضيح جوده وضمان المنشأة الصحية.

‏ وأوضح المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن السنة المالية الجديدة 2021/2022 ستشهد انضمام 5 محافظات جدد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تنضم محافظتى الأقصر والإسماعيلية خلال الشهور الأولى ببداية العام المالى، على أن تنضم محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس قبل نهاية العام المالى.

وكيل خطة النواب يطالب ضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى للمستشفيات بالمحافظات

كما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمني يوضح بة عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلي بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذة الأعمال و موافاة اللجنة بها خلال اسبوعين.