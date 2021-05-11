مصر تفوز برئاسة لجنة أممية لصياغة اتفاقية مكافحة الجرائم التكنولوجية

وتستهدف اللجنة المشار إليها استحداث اتفاقية توفر إطارًا دوليًا شاملاً لقضية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الجريمة المنظمة، فى إطار مواجهة الأنماط الجديدة من التهديدات الناشئة فى العالم الرقمى.
أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فوز المرشح المصرى، ممثلاً عن إفريقيا، جاء بعد انتخابات تنافسية ليؤكد مجددًا المكانة التى تحظى بها مصر فى المجتمع الدولى، ويبرز تميز الكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابى فى هذه العملية الدولية المهمة.
وأضاف أن الأيام الماضية شهدت جهودًا مُكثفة قادتها وزارة الخارجية وبعثات وسفارات مصر بالخارج لتأمين الأصوات اللازمة لإنجاح المرشح المصرى فى هذه المعركة الانتخابية الصعبة، وتحقيق إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسى المتميز على المستوى الدولى.
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