عاجل.. السيسى عن تدشين 34 مركبا: نواة لأسطول صيد ونرحب بمشاركة القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال افتتاح عددا من مشروعات تطوير قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن المركب يعمل عليه من 8 إلى 14 فردا، ومجهز للعمل فى المياه الإقليمية والدولية وبه مصنع ثلج صغير ومحطة تحلية مياه ورادار.

وأشار إلى أن القطاع الخاص مدعو للمشاركة فى مثل هذه المشروعات، مضيفًا: "مستعدين تكونوا فى شركة لإدارة الأمر بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحسين طرق الصيد".

وأوضح أن هذه المراكب نواة لأسطول صيد للخروج إلى المياه الدولية، متابعًا: "القطاع الخاص مرحب به لأنه جزء أصيل من الوطن".