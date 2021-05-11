السيسى: قناة السويس هيئة عملاقة تعمل بكامل كفاءتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس، أن زيارته لهيئة قناة السويس تؤكد أن القناة تعمل بكامل كفاءتها، مقدما الشكر والتقدير للهيئة على الجهد المبذول.



وأوضح أن هيئة قناة السويس عملاقة ولها رؤية فى المحافظة على المرفق وتطويره بما يتلائم مع حركة الملاحة فى العالم، مشيرًا إلى تحسين المجرى الملاحى فى الجزء الجنوبى الذى وقعت فيه مشكلة جنوح السفينة البنمية، مضيفًا: "كنت أتمنى الله يعمل الشغل كله هيئة قناة السويس".