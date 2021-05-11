عاجل.. السيسى: ربنا يحفظ مصر والمنطقة والعالم من الشرور

جدة - نرمين السيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر إلى هيئة قناة السويس وعلى رأسها الفريق أسامة ربيع قائلا: "متشكرين، وارجوا إبلاغ تحياتى لكل أبناء الهيئة حتى أصغر عامل، وأتمنى لكم التوفيق".





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