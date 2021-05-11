جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ما نراه اليوم فى قناة السويس يؤكد عطاء الشعب المصرى، لافتًا إلى أن دراما رمضان تتناول موضوعات عديدة مرت علينا، مقدما التحية والاحترام لأسر الشهداء والمصابين.





وأضاف السيسى، خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن أبناء الجيش والشرطة تلقوا النار بدلا من الشعب المصرى، معلقًا: "إحنا مش هاننسى الفترة الصعبة التى مرت بتضحيات من الشعب المصرى، كل أسرة قدمت شهيد فى أى قطاع من قطاعات الدولة سواء شرطة أو جيش أو قضاء أو كنائس أو مساجد، وده ثمن لمكافحة الإرهاب اللى قولنا عليه فى 24 يوليو 2013". وأوضح أن الدولة كانت لها رؤية فى 2013 عندما تحدثت عن الإرهاب المحتمل، وكانت ترى أن هناك تحرى سيقابلها وهو ما تم، متابعًا: "الشعب كان خايف على بلده، والأمور بفضل الله والتضحيات والموضوع انتهى، وهنتجاوز الأمر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: الدولة كانت لها رؤية فى 2013 عندما تحدثت عن الإرهاب المحتمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.