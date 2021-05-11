عاجل.. السيسى يرفع العلم المصرى على الكراكة مهاب مميش

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاح عدداً من مشروعات تطوير قناة السويس، اليوم الثلاثاء.
كما تفقد الرئيس، الكراكة مهاب مميش من الداخل، واستمع إلى شرح عن الكراكة وأهم مواصفاتها.
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