عاجل.. السيسى يرفع العلم المصرى على الكراكة مهاب مميش

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاح عدداً من مشروعات تطوير قناة السويس، اليوم الثلاثاء.

كما تفقد الرئيس، الكراكة مهاب مميش من الداخل، واستمع إلى شرح عن الكراكة وأهم مواصفاتها.