الفريق أسامة ربيع يهدى الرئيس السيسى نسخة من كتاب الله

جدة - نرمين السيد - وأكد ربيع، خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس، أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضى يُحسب لقدرة المخطط المصرى على وضع سيناريوهات لمواجهة أى أزمات وطرح بدائل متعددة.

وأشار ربيع إلى أن هناك خطة لتحديث أسطول هيئة قناة السويس وفقا لأحدث الوسائل العالمية.