عاجل.. السيسى: مسار مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى الصبر ولا داعى للتعجل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن موضوع سد النهضة والتفاوض بشأنه يشغل الشعب المصرى، معلقًا: "القلق طبيعى لازم مسار التفاوض فى حاجة إلى صبر وتأنى ولا تستعجلوا النتائج وثقوا فى الله وبلادنا وقدرتها، لأن الحفاظ على حقوق مصر المائية مش ممكن حد يتجاوزه".





وأضاف السيسى، خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن التفاوض عملية صعبة والدولة المصرية تضغط، وتم استقبال المبعوث الأمريكى ورئيس الكونغو، مؤكدًا أنه موضوع حساس ومهم جدًا. وتابع: "قلق المصريين مقدر ومشروع، وأنا سعيد به، لأن اهتمام المصريين ببلادهم أمر رائع، بس حقوقنا لن نفرط فيها".

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