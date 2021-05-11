رئيس هيئة قناة السويس: هناك دعماً كبيراً من الرئيس السيسي لتطوير القناة

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن هناك دعمًا كبيرًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهيئة في ظل أعمال تطوير منطقة قناة السويس.

وأضاف الفريق ربيع خلال استعراضه لمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث يفتتح عددا من المشاريع في هذه المنطقة، أن هناك رؤية شاملة لتطوير القناة في ظل جائحة كورونا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تحديث أسطول الهيئة بناء على تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواكبة التطور الرقمي.

وأوضح أن الهيئة كان لها نصيب وافر في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في إطار رؤية التنمية الشاملة لسيناء.