الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجليا بعنوان: "قناة السويس.. تحديات وإنجازات"

عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح مشروعات جديدة فى محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان: "تحديات وانجازات"، وذلك عن قناة السويس.

واستعرض الفيلم دور رجال هيئة قناة السويس بإنشاء في القناة الجديدة، وسط نجاحات وراء نجاحات، فضلا عن دورهم في التحدى للأزمات، وتعويم السفينة الجائحة "إيفرجيفين"، وغيرها من التحديات وفق رؤية استراتيجية، وكذلك استعرض التطور المستمر الذى تشهده القناة بشكل مستمر وتدريب العنصر البشرى والارتقاء بمعدلات أداء الكوارد البشرية مثل مركز المحاكاة والتدريب البحرى لتدريب المرشدين وتحقيق العبور الآمن فى قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الإلكترونية، وغيرها من مشروعات التطوير المستمرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد صباح اليوم هيئة قناة السويس، ويفتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة.