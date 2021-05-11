/630730/رئيس-قناة-السويس-رؤية-شاملة-لتطوير-القناة
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن هناك رؤية شاملة لتطوير قناة السويس، في ظل جائحة فيروس كورونا التي وضعت برؤية متوافقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويسلم الرئيس السيسي اليوم 34 مركبًا مخصصة للصيد بتجهيزات فنية حديثة تم تصنيعها في 4 ورش تابعة لهيئة قناة السويس، وقال محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، إن الشركة في الإسماعيلية نفذت 8 سفن فيما تم تكليف شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بـإنشاء 10 مراكب وشركة الإنشاءات البحرية بإنشاء 12 مركبًا إضافة إلى بناء 4 مراكب في ترسانة السويس.
وقال ربيع، خلال المؤتمر صحفي، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية، أن قناة السويس هي المجرى الملاحي الأهم على مستوى العالم، وظهر كيف تأثرت الملاحة العالمية مع غلقها بسبب السفينة الجانحة.
ويدشن الرئيس السيسي اليوم الكراكة مهاب مميش ورفع العلم المصري عليها ليمنحها شارة البدء في العمل والانطلاق للمشاركة في المشروعات القومية.
وأنهى رجال الكراكات في الهيئة عمليات التفريغ للمعدات الخاصة بالكراكة وخاصة الحفارات المختلفة والتي تناسب كافة أنواع التربة حتي الصخرية منها فيما بدأت هيئة قناة السويس في التشغيل التجريبي للكراكة في مكان توقفها بحوض الكراكات بشركة التمساح.
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