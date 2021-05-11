جماهير الإسماعيلي تتغنى باللاعبين بعد الفوز الرابع على البنك الأهلي «فيديو»

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حقق الإسماعلي فوز هاما علي حساب البنك الأهلي، بنتيجة هدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز على ملعب المقاولون العرب، ليحقق الفريق الأصفر الفوز الرابع على التوالي والخامس في هذا الموسم.

بالفوز على البنك الأهلي أرتفع رصيد الإسماعيلي في الإنتصارات للمباراة الرابعة على التوالي والخامسة في هذا الموسم بعد تحقيق الإنتصار على المصري و الإنتاج و الجونة على الترتيب ، ليظهر إيهاب جلال مجددا بثوب المنقذ للدروايش، حيث أنتصر الفريق طوال مباريات الدوري الأول في لقاء وحيد بينما حقق الفريق مع جلال 4 انتصارات من 5 مواجهات رسمية فقط .

ونال لاعبو الإسماعيلي التحية من جمهور الدروايش المتواجد في ملعب مباراة البنك الأهلي ، في المباراة التي أنتهت بفوز الفريق الأصفر بثنائية دون رد في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جماهير الإسماعيلي تحيي لاعبي الفريق بعد مباراة البنك الأهلي

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 21 لقاء ، حقق من خلالها 5 إنتصارات في حين وقع في فخ التعادل في 8 مواجهات، وخسر في 8 لقاءات في هذا الموسم، إستطاع خط هجوم الفريق أن يسجل 23 هدفا ، في حين تلقت شباكة 26 هدف في هذا العام.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : محمد صادق، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.

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خط الهجوم: احمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة بدلاء الدروايش التالي: محمد صبحي، احمد كاستيلو، باهر المحمدي، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد الشامي، محمود دونجا، آري بابل، شيلونجو.

تشكيل البنك الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

أحمد السعدني لحراسة المرمي، محمد دبش، أحمد علي ، محمود قاعود، عاصم صلاح، معروف يوسف، موسى دياوارا، أسامة إبراهيم، ستيرلا، أحمد إبراهيم، حامد عيسى.

مقاعد بدلاء البنك الأهلي امام الإسماعيلي

وعلى دكة البدلاء يجلس: أحمد صبحي، محمد كوفي، مصطفى كامل ميدو، موسى دياوارا، كريم بامبو، محمد سيد، أحمد ياسر، محمد بسيوني، محمد أبو العلا