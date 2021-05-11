/630733/خطة-النواب-تناقش-موزانة-التأمين-الصحي-والأبنية-التعليمية-صور

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي،اجتماعا لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022.

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