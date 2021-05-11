/630736/سد-النهضة-وافتتاح-مشروعات-ودراما-رمضان-ملخص-حديث-الرئيس-السيسي-في-قناة-السويس

تحدث الرئيس السيسي عن أمور عدة خلال حلوله على قناة السويس، وذلك لافتتاح مشروعات منها كراكة الفريق مهاب مميش.

وعاود الرئيس السيسي طمأنة الشعب المصري بشأن ملف سد النهضة، مؤكدًا أنه على المصريين الوثوق في قيادتها، كما تحدث بإعجاب عن دراما رمضان في هذا العام.

تطوير القناة بشكل كامل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هيئة قناة السويس ستنطلق من أجل تطوير القناة بشكل كامل.

وتابع الرئيس السيسي: "أتصور أن موارد القناة كافية لإتمام مشروعات التطوير".

دراما رمضان

وبشأن الدراما في الشهر الكريم، قال الرئيس: "الدراما فى شهر رمضان تناولت قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا.. التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين.. ومكنشى واصل تماما للناس تضحيات الشهداء والمصابين". وأضاف الرئيس السيسى: "اللى تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة هم أبناء مصر من الجيش والشرطة.. تلقوه بالنيابة عن أو بدلا من شعب مصر".

قضية سد النهضة

وشهد الرئيس السيسي افتتاح عدد من مشروعات هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن قضية المياه هامة للغاية لمصر، وأن التفاوض في ملف سد النهضة يحتاج إلى صبر وتأني ولكن على الجميع أن يثق بقيادته.

دعم الرئيس

بينما أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهيئة قناة السويس "غير محدود"، مشددا على أن متابعة الرئيس المستمرة للسفينة الجانحة كان لها الأثر الأهم فى التغلب على الأزمة.

الشعب المصري وراء نجاح تعويم السفينة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التابعة للهيئة، أن الشعب المصرى كله كان وراء نجاح تعويم السفينة الجانحة، واصفا إياها بـ"ملحمة مصرية سطرت في قناة السويس".

عائدات خلال العام الجارى

واستعرض ربيع ما حققته قناة السويس من عائدات خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، وقال إن هناك ارتفاعا فى عدد السفن المارة من 1731 أبريل 2020 إلى 1840 في أبريل العام الجارى، بحمولة تصل إلى 1100 ملايين طن، بعائد 551 مليون دولار بدلا من 476 مليون دولار في العام الماضى.

خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال العامين المقبلين. وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن هناك رؤية شاملة لتطوير قناة السويس، في ظل جائحة فيروس كورونا التي وضعت برؤية متوافقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

34 مركبًا مخصصة للصيد

ويسلم الرئيس السيسي اليوم 34 مركبًا مخصصة للصيد بتجهيزات فنية حديثة تم تصنيعها في 4 ورش تابعة لهيئة قناة السويس.

وقال محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، إن الشركة في الإسماعيلية نفذت 8 سفن فيما تم تكليف شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بـإنشاء 10 مراكب وشركة الإنشاءات البحرية بإنشاء 12 مركبًا إضافة إلى بناء 4 مراكب في ترسانة السويس.

الكراكة مهاب مميش ورفع العلم المصري

ودشن الرئيس السيسي اليوم الكراكة مهاب مميش ورفع العلم المصري عليها ليمنحها شارة البدء في العمل والانطلاق للمشاركة في المشروعات القومية.