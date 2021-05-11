/630737/نجم-توتنهام-يوجه-انتقادات-لاذعة-لـ-محمد-صلاح-تفاصيل

كشف جارث كروكس محلل شبكة قنوات BBC البريطانية عن رأيه في مستوى محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي خلال المواجهات السابقة في البريمرليج، مشددا ان الفرعون المصري يؤثر على فريقه بالسلب في مهمة التأهل لدوري الأبطال الأوروبي.

وقال جارث كوركس : " ليفربول يتبقى له 4 مباريات في الموسم لكني لست أدرى ما إذا كان الريدز قادر على تعويض فارق الست نقاط مع ليستر سيتي و التمكن من الصعود لدوري أبطال أوروبا في ظل المرحلة الصعبة التي تواجه الفريق في الموسم الحالي .

محلل الـ BBC ينتقد محمد صلاح

وتابع محلل BBC: " محمد صلاح لاعب ليفربول من الظاهر أنه مهتم بأشياء أخرى غير مصلحة الفريق ، وارى أنه يهتم بسباق الحذاء الذهبي الأمر الذي يعد أمرا سيئا في فرص التأهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليفربول حقق الفوز في أخر مواجهاته أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، في مباراة شهدت تواجد محمد صلاح دون أن يسجل لكنه ساهم ف تسجيل هدف اللقاء الوحيد لساديو ماني.

محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول

وجاء تشكيل ليفربول في المباراة كالتالي : في حراسة المرمى: اليسون بيكير.

في خط الدفاع: فيليبس – أليكساندر أرنولد – ويليامز – روبيرتسون.

في خط الوسط: فابينيو – فينالدون – تيجو ألكانتارا.

في خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينيو – محمد صلاح.

ويجلس على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون كلا من :

تسميكاس، شاكيري، ووبدرين، نيكو ويليامز، كوميتو، أدريان، فيرمينو، تشامبرلين، جونز.

قائمة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: لوريس كاريوس – سيمون مينيوليه – داني وارد.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – ناثان كلين – ترينت أليكس أرنولد - راجنر كلافان – ألبيرتو مورينو-– أندرو روبرتسون – ناثانيل فيليبس - ديان لوفرين.

خط الوسط: إيمري تشان – أدم لالانا – جوردان هينديرسون - جيورجينيو فينالدو –– رافائيل كاماتشو – كورتيس جونز - جيمس ميلنر –.

خط الهجوم: محمد صلاح – داني إنجز – روبرتو فيرمينو –– دومينيك سولانكي - ساديو ماني –– بين وودبرن.