سفير مصر فى أبيدجان يلتقى وزير الداخلية والأمن الداخلى الإيفوارى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور وائل بدوى، سفير مصر فى أبيدجان، Vagondo Diomandé وزير الداخلية والأمن الداخلى، إذ قدّم له التهنئة بمُناسبة إعادة تعيينه فى الحكومة الجديدة، معربا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.





كما أكد السفير الدكتور وائل بدوى حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار فى مجال الأمن، وخصوصافى ضوء الحاجة للتعاون المُشترك فى إطار المكافحة الشاملة للإرهاب. واستعرض السفير الدكتور وائل بدوى تعدُد المجالات التى تشملها الدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتى تأتى فى إطار التعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة بهدف بناء الكوادر والعُنصر البشرى فى إفريقيا. من جانبه، أعرب Vagondo Diomandé عن حرصه على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية، إذ أبدى اهتمامه بتحقيق نقلة نوعية فى قطاع الأمن والشرطة فى كوت ديفوار بالتعاون مع مصر.

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