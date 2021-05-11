الانتهاء من إعادة تركيب البوابة الخارجية الأصلية للمتحف المصرى بالتحرير

جدة - نرمين السيد - انتهى المتحف المصرى بالتحرير من إعادة تركيب البوابة الخارجية الأصلية للمتحف، والتى تم فكها منذ شهور وحفظها بحديقة المتحف وتركيب بوابة غيرها حديثة بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من خروج المومياوات الملكية من المتحف إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.





وقالت صباح عبد الرزاق مدير عام المتحف، فى تصريح لها اليوم الثلاثاء، إن البوابة الحديدية الخارجية الأصلية للمتحف المصرى تم فكها منذ شهور قبل الفعالية للحفاظ عليها وتسهيل خروج موكب المومياوات، حيث أشارت الدراسات إلى ضيق المسافة بين ضلفتى الباب بعد فتحه مما يصعب من عملية مرور الموكب، لذلك تم تدعيم وفك البوابة الأصلية بمعرفة المختصين وتصنيع بوابة أخرى حديدية بصورة مؤقتة تسمح بمرور الموكب بسهولة وللحفاظ على البوابة الأصلية. وأوضحت عبد الرازق أن البوابة الخارجية الأصلية للمتحف كان قد تم ترميمها وإعادة تشغيلها العام الماضى، لأول مرة منذ تعرضها للتلف عام 2011.

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