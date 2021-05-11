حسام صادق يكشف مصير العاملين بالتأمين الصحى بعد المنظومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - كشف المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مصير العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة محافظات الجمهورية، وفقا للجدول الزمنى المحدد سلفا بـ15 عاما، وتم ضغطه إلى 10 سنوات فقط بناءً على توجيهات رئاسية.





وأوضح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، أن أعضاء الأطقم الطبية سيتم ضمهم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأن العاملين بالجودة سيتم ضمهم للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وفيما يتعلق بالعاملين الماليين والإداريين، أكد أنه سيتم ضمهم للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

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