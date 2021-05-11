أولها فى طابا.. معهد الفلك يعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك، إذ ستكون فى القاهرة والجيزة وشبين الكوم فى الساعة الخامسة و28 دقيقة، بينما تكون فى الإسكندرية والفيوم فى الساعة الخامسة و31 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد.





وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان أصدره اليوم الى أن طابا أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، إذ يحين موعدها فى الساعة الخامسة و14 دقيقة، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التى يحين موعدها فى الخامسة و49 دقيقة.

وأضاف المعهد أن سكان مدينة بورسعيد سيؤدون الصلاة فى الساعة الخامسة و21 دقيقة، فيما يحين موعد الصلاة فى السويس والغردقة ودمياط فى الساعة الخامسة و23 دقيقة، وفى العريش فى الساعة الخامسة و16 دقيقة.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر فى الطور والإسماعيلية وشلاتين فى الساعة الخامسة و22 دقيقة، وفى سانت كاترين وشرم الشيخ وشلاتين فى الساعة الخامسة و20 دقيقة، وفى دمنهور وقنا فى الساعة الخامسة و29 دقيقة.

وأوضحت الحسابات أن صلاة عيد الفطر سيحل موعدها فى الساعة الخامسة و27 دقيقة فى كل من طنطا وبنها وكفر الشيخ، وفى الخامسة و25 دقيقة فى المنصورة، وفى الساعة الخامسة و26 دقيقة فى الزقازيق، وفى الساعة الخامسة و30 دقيقة فى بنى سويف، وفى الخامسة و33 دقيقة فى المنيا وأسيوط، وفى سوهاج وأسوان فى الخامسة و32 دقيقة .

ولفتت الحسابات إلى أن صلاة عيد الفطر فى أبوسمبل والخارجة فى الساعة الخامسة و40 دقيقة، وفى مرسى مطروح فى الخامسة و41 دقيقة، ونوبيع فى الساعة الخامسة و16 دقيقة.