وفد عُمانى يزور القاهرة لتعزيز التعاون فى مجالات الاستثمار

وأكد عبد الوهاب خلال اللقاء، دعم كافة الاستثمارات العمانية، وتيسير جميع إجراءات ممارسة نشاط شركاتها فى السوق المصرية، والعمل على تفعيل أُطر التعاون بين الجانبين لزيادة حجم الاستثمارات العمانية، بحيث تتناسب مع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال عبد الوهاب إن الهيئة العامة للاستثمار تستهدف تعميق التعاون مع الجهات العُمانية العاملة فى مجال الاستثمار، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث اتفق الجانبان على زيارة وفد حكومى عمانى للقاهرة خلال الشهر الحالى، وذلك للتعرف على التجربة المصرية فى مجال جذب الاستثمار الأجنبى المباشر والترويج لفرص الاستثمار، فضلاً عن الخطوات التى قامت بها الدولة المصرية لتحسين البيئة التشريعية والتنفيذية للاستثمار، والتى نتج عنها تحسن ترتيب مصر فى كثير من المؤشرات التى تقيس كفاءة الأسواق وشهادة العديد من المؤسسات الدولية بنجاح الإصلاحات الاقتصادية.
كما اتفق الجانبان على عقد منتدى أعمال يجمع رجال الأعمال من البلدين لدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بعقد برامج تدريبية لكوادر الترويج للاستثمار العمانية، بغرض تبادل الخبرات فى تحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه أكد سفير سلطنة عُمان، اهتمام حكومة بلاده بالتوسع فى الاستثمار فى مصر، خاصة فى قطاعات السياحة، والموانئ، والأمن الغذائى، والتطوير العقارى، والصناعات التحويلية، وذلك فى إطار مواكبة رؤية عمان 2040 وتوجهاتها وأهدافها الاقتصادية، بما يجسد الرؤية الواضحة والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارا ونماء.
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