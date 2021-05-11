رئيس الإنجيلية يهنئ السيسى والشعب المصرى بحلول عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - جاء نص البرقية كالآتى:

"يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ بخالص التهانى القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلامة والاستقرار، وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزى المصري، ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.