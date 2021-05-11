إنفوجراف .. السيسى يتحدث فى افتتاح مشروعات جديدة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى تصريحات للرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات جديدة بقناة السويس:-

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر الفيديوكونفرانس، المجموعة الأولى بمحطة مياه بورسعيد، بتكلفة 180 مليون جنيه لترتفع طاقة المحطة إلى 480 ألف متر مكعب فى اليوم ليكفى بورسعيد حتى عام 2038.

كما تم افتتاح محطة إرشاد الفردان ضمن 16 محطة إرشاد على طول المجرى، وافتتاح عمارات العاملين بالهيئة المحالين بالمعاش بالسويس بـ9 عمارات بإجمالى 270 وحدة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه.

وخلال الاحتفال تم افتتاح المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكبارى بالإسماعيلية الجديدة.