- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى تصريحات للرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات جديدة بقناة السويس:-
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر الفيديوكونفرانس، المجموعة الأولى بمحطة مياه بورسعيد، بتكلفة 180 مليون جنيه لترتفع طاقة المحطة إلى 480 ألف متر مكعب فى اليوم ليكفى بورسعيد حتى عام 2038.
كما تم افتتاح محطة إرشاد الفردان ضمن 16 محطة إرشاد على طول المجرى، وافتتاح عمارات العاملين بالهيئة المحالين بالمعاش بالسويس بـ9 عمارات بإجمالى 270 وحدة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه.
وخلال الاحتفال تم افتتاح المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكبارى بالإسماعيلية الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. السيسى يتحدث فى افتتاح مشروعات جديدة بقناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.