صور.. محافظ دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد

جدة - نرمين السيد - ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





وهنأت الدكتورة منال عوض أبناء محافظة دمياط بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيةً الله أن يعيده على مصر وشعبها بالخير والرخاء،وفى ضوء ذلك.



وأعلنت محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد، مشددة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للتصدى لأزمة كورونا، و لاسيما القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء فى الاجتماع الاخير للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتى تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء وكذا مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية فى تمام التاسعة مساءً حتى 21 مايو والغلق الكامل لشواطئ رأس البر والحدائق والمتنزهات ومنع اى تجمعات للمواطنين بها ، مطالبة بعدم التهاون فى تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.



وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومى على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لإحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وصلاحيتها وبيعها بالأسعار المقررة وزيادة حصص مستودعات الغاز من الأسطوانات، وكذا تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالسلع الأساسية، كما أكدت على مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات وجاهزية مرفق الإسعاف، وواصلت المحافظ توجيهاتها إلى المديريات الخدمية بمنع أى فعاليات أو تجمعات أو مؤتمرات خلال فترة العيد، مؤكدة على إدارة المواقف بمنع استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، ومتابعة مواقف سيارات النقل العام و الأجرة لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، وشددت أيضا على تكثيف الحملات المرورية والدوريات لتحقيق السبولة المرورية بالشوارع والميادين والحد من الحوادث.

واطلعت محافظ دمياط على خطة مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد وفقا للضوابط الخاصة بصلاة الجمعة، إذ سيسمح بها فقط فى المساجد التى يقام فيها حاليا صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية.



وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض أيضا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدى الحاسم لمواجهة ظاهرة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية والتعديات على أملاك الدولة، ومنع اى محاولات قد تحدث خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون فى لتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة أيضا تكثيف حملات النظافة بكل المناطق، كما أعلنت عن عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول، مطالبة الجميع مجددًا بالالتزام التام بكل القرارات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى ختام الجلسة، وافق المجلس على إطلاق اسم الجندى الشهيد محمد صابر فاروق السبع على مدرسة البصارطة رقم 2 بمركز دمياط تخليدًا لذكراه.