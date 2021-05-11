خطة النواب توصى بحل الإشكاليات بين «الأوقاف» و«الأبنية التعليمية»

جدة - نرمين السيد - وأشار ممثل هيئة الأبنية التعليمية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن هناك أزمة قائمة مع وزارة الاوقاف بسبب تسعير الأراضى، قائلا: "عايزين يحاسبونا على سعر الأراضى داخل الأحوزة العمرانية زى اللى خارج الأحوزة العمرانية، و‏تصل 10 أضعاف السعر الحقيقى".

وأشار ممثل هئئة الأبنية التعليمية، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الهئية العامة للأبنية التعليمية ووزارة الأوقاف، إلى أنه يوجداط أماكن بها كثافة سكانية.

وطالب بخصم فعلى نظرا لأنها مشروعات النفع العام، فضلا عن وجود 26 مدرسة على أراضى الأوقاف نريد إعادة بنائها.

من جانبه، رد ممثل وزارة الأوقاف، بأن جميع أراضى هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقارى وهيئة المساحة، قائلا: "هم من يقومون بعمليات التقييم وليس وزارة الأوقاف".

وأكد أنه بالفعل تتم عمليات الخصم بالنسبة للمشروعات ذات النفع العام، إلا أن التسعير ليس للأوقاف دخل فيه.

وشددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة حل أزمة تسعير أراضى الأوقاف فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية.