وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة بحلول عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وجا فى برقية وزير الداخلية:

"بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــم شخصكـم والتقديـر لرشــيد قيادتكــم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانـى مقرونة بأصدق الأمانى وأن يُعيده المولى عز وجل عليكم أعواما عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإزدهار.

وتابع: "سيادة الرئيس، ونحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحُسن الجزاء لتكون لنا دافعا على البذل والعطاء لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفاته فى التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص والعمل يقينا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية، حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم، وســـدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخـير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وجاء بها:

"بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يُشرفنى وهيئة الشرطة أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة مزودين بقيم ونفحات شهر القرآن التى تعلى فى النفس معانى التضحية والإيثار والفداء فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل مسيرتكم الوطنية بالتوفيق والسداد وأن يعيده علينا وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيدا من الرفعة والتقدم والنجاح، وكل عــام وسيادتكــم بخــــير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وجاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المُباركة، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى، حفــظ الله مصـر واحة للخير والأمن، وكل عـام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسـيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، وتأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان، وســــدد على طريق الحق مسيرتكم الوطنية المعطاءة إنه نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيـادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجاء بها:

"ونحن نعيش أيام مباركات نستقى منها نفحات الإيمان والقرب من المولى بالصالحات يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. داعين الله جلت قدرته أن يحفظ أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة .. سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وفضيلتكم بخـير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناسـبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، وتأتى هذه المناسبة المباركة لتكون دافعاً لنا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد ولاسيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته ودعم مسيرته نحو التنمية داعين الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية، وعاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وسيـادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجاء بها :

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجاء بها :

"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عـام وفضيلتكم بخـير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتورشوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية، وجاء بها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطا، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وفضيلتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية، وجاء بها:

"بمشاعر يملؤهـا الإعـزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ، يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الفطر المبارك لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعا على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقينا فى جزاء المولى عز وجل للمُجتهدين والمخلصين مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وأنتم جميعا بخير".