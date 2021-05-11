الرئيس السيسى: "حقوقنا المائية مش ممكن حد يتجاوزها.. وقلق المصريين مشروع"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن تجاوزه، قائلا: "حقوقنا المائية مش ممكن حد يتجاوزها.. بس محدش يستعجل كل حاجة.. التفاوض عملية صعبة وشاقة.. وخلال الفترة الماضية استقبلنا مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي.. والرئيس الكونغولى من أجل هذا الموضوع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات التطوير في هيئة قناة السويس: "نواصل الجهد والحركة حتى نصل إلى حل لهذه المسألة.. فهى من المسائل الحساسة جدا والمهمة جدا.. القلق مقدر ومشروع وأنا سعيد به.. لأن الاهتمام بالبلد أمر رائع.. لازم تكونوا متأكدين حقوقنا لن يتم التفريط فيها".