الرئيس السيسي: تكلفة أسطول الصيد 2 مليار جنيه والمركب فيه محطة تحلية ورادار

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، وقال: "القطاع الخاص مرحب بيه وجزء أصيل من الوطن فى المشاركة بالمشروعات اللى احنا بنعملها".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس: "أسطول الصيد الجديد والذى يضم 100 مركب هو نواة لاسطول صيد يخرج للمياه الدولية"، منوها بأن تكلفة المركب تصل إلى 20 مليون جنيه أى أن تكلفة المشروع تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأشار الرئيس إلى أن طاقم المركب الواحد يصل من 8 إلى 14 شخصا، فضلا عن أن المركب مجهزة بأن تعمل فى المياه الإقليمية والدولية وبها رادار وأجهزة اتصال ومصنع ثلج ومحطة تحلية مياه صغيرة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في مثل هذه المشروعات، متابعا: "أحنا خلصنا مشوار كبير في الموضوع ده ومستعدين تبقوا موجودين في شركة لإدارة هذا الأمر بشكل أو بآخر بالتعاون مع الجهات المعنية بقول كده ليه؟ لأننا بنحاول نحسن من طرق الصيد بتعاتنا التى تعتمد على مراكب صغيرة وفرص قليلة قياسا بالجديدة.. بقول قطعنا الشوط الكبير وممكن تقول المركب غالية، لكن مقارنة بمثيلتها المصنعة في دول أجنبية أرخص بكتير.. إحنا لما نيجي نعمل حاجة بنعملها لتحقيق المواصفات المطلوبة".