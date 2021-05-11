قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا لن ننسى الفترة الصعبة التى شهدتها الدولة المصرية وتم تناولها فى دراما رمضان، متابعا: "الدراما اللى اتقدمت واللى لازم تقدم أكثر من كدة.. فكرتنا بأيام صعبة.. ومرت بفضل الله ثم بتضحيات شعب مصر.. كل أسرة قدمت شهيد.. فى أى قطاع من قطاعات الدولة.. الجيش والشرطة والقضاء والمساجد والكنائس".



وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات التطوير فى هيئة قناة السويس: "ده كان ثمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب.. فى يوليو عام 2013 قولنا فيه إرهاب محتمل.. بذكر ده دلوقتى ليه.. لما قولنا إرهاب محتمل الناس كانت بتقولى إرهاب.. الدولة لديها رؤية.. وفيها دراسات وتقديرات موقف شايفة وتستشرف المستقبل.. التحدى كان كبير أثناء الأزمة.. كان ممكن نهتز ومش بنتلخبط".



وتابع الرئيس السيسى: "رد فعل لشعب خايف على بلده.. آلاقى الناس بتتألم أوى .. أقول طبيعى وخايفين على بلدهم.. الأمور بفضل الله وبفضل التضحيات تتحسن وهيجى علينا وقت مش بعيد أوى.. ونقول هذا الأمر تم تجاوزه تماما".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: تضحيات شهداء الوطن ثمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.